Cada día, Hamako Mori, una japonesa de 90 años, repite el mismo ritual: estira a conciencia los dedos antes de agarrar los mandos de la consola para no perder la destreza cuando empiece la partida.

Miles de visitas en YouTube

Aunque no es aficionada a los juegos en red, comparte sus partidas con otros jugadores a través de su canal de YouTube, lanzado en 2014, que alimenta con tres o cuatro nuevos videos mensuales. El canal cuenta con más de 300 mil suscriptores. Es más divertido que te observe mucha gente que jugar sola , dice.

En su canal Gamer Grandma (la abuela jugadora) Hamako Mori transmite las partidas y escenas de su vida cotidiana. Los videos logran regularmente varios millones de visitas. Pero los videojuegos nuevos requieren una cierta agilidad de las manos que a su edad falla. Se está poniendo difícil, de verdad , reconoce. Honestamente, no soy una buena jugadora .