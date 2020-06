Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 7 de junio de 2020, p. 17

Ante el aumento de casos de Covid-19 en el país y el riesgo en que se encuentran los trabajadores migrantes del campo, ahora que mayor cantidad de personas están en el espacio público, el Grupo de Trabajo Jornaleros Agrícolas en Sonora (GT-JAS) llamó al gobierno a atender a dicho sector.

A través de un video, integrantes de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, del Binational Workgroup for the Health and Well-being of Sonoran and Arizona Farmworkers y del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la Universidad Nacional Autóno-ma de México (UNAM), exigieron el establecimiento de protocolos de prevención y seguridad durante traslados a los cam-pos agrícolas.

Asimismo, solicitaron un pro-grama de atención en zonas agrícolas e información sobre el padecimiento culturalmente adecuado y en lenguas originarias y expresaron su preocupación por el hecho de que las capacidades institucionales son insuficientes ante la propagación del virus .