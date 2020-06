Aunque a ella no le han perdonado el pago de la renta de su local ni ha dejado de cubrir sueldos –pese a que sus ventas ahora son sólo 15 por ciento de lo que eran–, se las ingenió para reunir fondos junto con un grupo de amigos, entre ellos el pintor y escultor Gabriel Macotela, y cubrir los gastos para elaborar 40 raciones de comida que da gratuitamente a quienes las piden.

El día en que este diario visitó el café –cubierto por todos lados con figuras de conejos–, Pola mueve parsimoniosamente en la cacerola un guisado de calabacitas con camarones, cuyo aroma la hace sonreír de nostalgia. Me recuerda mi infancia , admite.

Ese menú se repartió en los trastes de plástico o unicel que muchas personas ya llevan para recibir su ración, guardando la sana distancia. Otros días, los meseros distribuyen guisos como pollo con verduras, arroz, frijoles de la olla y agua del día, además de una buena dotación de tortillas.

“Es reconfortante y bonito ayudar y hacer lo que me gusta, que es cocinar. Parece que hay menos solidaridad porque estamos luchando contra algo que no vemos, pero hacer esto es crear comunidad, que es algo que aprendí de niña. Es momento de ser solidarios, porque no sólo es la pandemia de Covid-19, sino la pandemia del hambre”, dice.

Ya más entrada la tarde, don Jorge Estrada aparece con su táper para recibir comida. A sus más de 70 años y con el lado izquierdo del cuerpo paralizado –luego de sufrir un infarto–, cuenta que no puede conseguir trabajo y está en calidad de abandono , y es por eso que felicito y agradezco infinitamente esta idea de Pola, que salió de su mente y su corazón .

Poco después llega un hombre mayor que no dice su nombre, pero ha preferido tomarse la crisis con calma y con humor.