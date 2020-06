Europa Press, Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 7 de junio de 2020, p. 2

Washington. Al menos 600 trabajadores de la salud en contacto directo con pacientes de Covid-19 han muerto tras contagiarse desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos, según las estimaciones del proyecto Lost on the Frontline, hecho por el diario británico The Guardian y la organización estadunidense Kaiser Health News (KHN).

El recuento incluye médicos, enfermeras y paramédicos, así como personal de apoyo de salud crucial, como conserjes de hospitales, administradores y trabajadores de asilos, que han puesto sus propias vidas en riesgo durante la pandemia para ayudar a cuidar a otros , asegura el rotativo al publicar este reporte ayer en su portal.

La mayoría de los identificados son afrodescendientes o asiáticos, de acuerdo con las estimaciones, muy superiores a las ofrecidas por los Centros de Control de Enfermedades, que sólo registran 363 decesos por la carga de trabajo que tienen para controlar el virus.

Lost on the Frontline ya ha publicado los nombres y obituarios de más de 100 trabajadores sanitarios con la finalidad de dar continuidad a factores como la raza, origen étnico, edad, profesión, ubicación y si los trabajadores tenían acceso adecuado a los equipos de protección, indica la publicación.

El proyecto, que corrobora cada dato con distintas fuentes, denuncia también las precariedades a las que se enfrentan los trabajadores sanitarios, obligados a usar bolsas de basura para protegerse o máscaras reutilizables. El estudio completo se lanzará este verano con la intención de conocer el funcionamiento del sistema de salud en la pandemia.

Estados Unidos es la nación más afectada en el mundo por el Covid-19 al registrar hasta ayer 109 mil 702 decesos, un millón 917 mil 80 casos y 500 mil 849 recuperados desde que inició, en enero, la pandemia en el territorio, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Por otro lado, para América Latina y el Caribe, el nuevo foco de la pandemia, se contabilizaron hasta ayer 62 mil 458 decesos y un millón 245 mil 77 contagios, según la agencia de noticias internacionales Afp.

