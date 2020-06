S

in mayores pruebas y sólo con el ostensible afán de convertirse en el jefe de la banda de los siete gobernadores dispuestos a hacerle la guerra al presidente Andrés Manuel López Obrador, Enrique Alfaro, el de Jalisco, parecía amarrarse el dedo antes de la cortada y disparaba acusaciones como quien lanza la piedra y...

Eran bravatas insostenibles que sólo se podían meter en el cajón de las campañas en contra del gobierno federal; de pasada, culpó a la ciudad y sus sótanos de exportar una perversidad que, carente de pruebas, no pudo sostener y con la que llevó al ridículo, una vez más, al dirigente de su partido, Dante Delgado.

Curiosamente, un día después, por las calles de la Ciudad de México, donde según Alfaro se orquestó la protesta en su contra, más de medio centenar de jóvenes a quienes repudian las organizaciones civiles que pretendían realizar una protesta en paz, aparecieron con su negrura de siempre y con ataques que cualquiera podría calificar de homicidas.

Para nadie es un secreto que los grupos a quienes se conoce como anarquistas son gasolina dispuesta a explotar y hasta se podría decir que no les importa qué mano enciende el cerillo, siempre están listos y bien entrenados para incendiar la pradera.

Este viernes en la capital los anarquistas consiguieron el triunfo largamente esperado: una víctima. Los policías de la CDMX, que ya habían aguantado sin desquiciarse, sin romper las órdenes cada que se realizaba una protesta de jóvenes y se mantenían vigilantes, al margen, arremetieron en contra de una joven a quien patearon en el suelo.

Como decíamos, fue un día después de lo sucedido al gobierno de Alfaro en Jalisco, y ellos, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sabían desde una noche antes que volverían a ser provocados y tendrían que sacar toda la paciencia que el entrenamiento les había dado para no desobedecer las órdenes de mantenerse firmes para no caer en la provocación, de no ejercer la violencia.