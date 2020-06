A

la preocupación y los daños que la pandemia de coronavirus está ocasionando en Brasil –que no son pocos– se le suman los dichos y las acciones de su presidente, Jair Bolsonaro, que si al inicio de su gestión se caracterizó por dar rienda suelta a la peor retórica de la ultraderecha continental, ahora parece haberse adentrado de lleno en los dominios de la irracionalidad. Prácticamente no hay día en que el ex militar no insulte y descalifique a quienes cuestionen así sea mínimamente sus opiniones, sus actitudes, sus iniciativas y su dislocada visión del mundo, en especial a quienes le reprochan su total desprecio por la democracia.

Hace una semana, en la sureña ciudad brasileña de Sao Paulo se produjeron varios enfrentamientos callejeros entre manifestantes antifascistas y uno de los grupos bolsonaristas que apoyan al mandatario, en los que se mezclan evangélicos de distintas corrientes y anacrónicos paramilitares anticomunistas. De inmediato, el presidente calificó de terrroristas y marginales que amenazan con romper Brasil a los primeros, pidiendo a las fuerzas de seguridad que los reprimieran con dureza. De los segundos, naturalmente, no dijo una palabra. La zacapela se produjo mientras las cifras de detectados, contagiados y fallecidos por el Covid-19 continuaban al alza, y Bolsonaro se oponía tanto al uso de cubrebocas como a las medidas de distanciamiento social y confinamiento adoptadas por numerosos gobernadores del país.