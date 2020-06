Carlos Priego

Domingo 7 de junio de 2020, p. 6

Atento observador de los fenómenos editoriales que brotan alrededor del planeta, lector por antonomasia, librero por necesidad y editor por capricho, Diego Moreno, fundador de Editorial Nórdica, demuestra que su perspectiva del mundo literario se caracteriza por una total simpatía hacia el trabajo duro.

Así se explica que en 14 años Nórdica se haya convertido en la editorial de referencia de las diferentes propuestas de los escritores de los países nórdicos en España y desde 2007 también en México. El peso de su trabajo no se debe solamente a su faceta como editor y director editorial, sino también como librero.

Moreno evoca los orígenes de su pasión por los libros y el interés por los autores elegidos debido a su calidad literaria más que por su rentabilidad comercial, al tiempo que habla sobre lo que se espera de este sector para los próximos meses.

Nórdica es una editorial imprescindible de los autores de Europa septentrional, aunque nació en España.

La empresa “tal vez se debe a mi gusto por la literatura de allá. Estudié sociología y luego comencé a trabajar como librero. Llegué a la literatura de aquella región y ahí me quedé. Leer Hambre, de Knut Hamsun, me pareció una revelación. A partir de entonces alimenté mi entusiasmo por la forma de narrar de los autores nórdicos”, comenta.

–¿Cómo ha influido el trabajo de librero en tu labor de editor?

–Al llegar a sociología ya tenía claro que quería trabajar en el mundo del libro. Empecé como librero y luego monté mi propio negocio, pero entendí que en cuanto a calidad de vida se vive mejor como editor, así que me fui involucrando en otros procesos de la cadena hasta formarme como editor. Si no hubiera sido librero no hubiera sido editor; esa experiencia me dio una gran perspectiva de lo que buscan los lectores.

–Tu carrera de editor comenzó con la publicación de literatura nórdica no policiaca, pero se define también por publicar libros ilustrados. ¿Cómo surgió la idea?

–Fue de manera consciente y en cierto modo como una provocación… para los lectores. Por un lado, introducir obras de autores desconocidos o lejanos para los españoles y la necesidad de aportar algo nuevo. España se estaba convirtiendo en una de las potencias de la ilustración infantil y juvenil; yo, como lector, deseaba encontrar obras ilustradas de mis escritores favoritos.

Libros ilustrados

Con el libro ilustrado logramos llegar a un lugar que no existía, los libros ilustrados para todas las edades que dan especial importancia al aspecto formal del libro. Ahora esto es una constante y la gente valora mucho estas iniciativas , asegura.

–Nórdica decidió no vender libros en papel a través de Internet, ¿puedes platicarnos al respecto?

–Sabemos que el mejor lugar para encontrarlos es en una librería; por eso decidimos apostar por ellas. Lo primero es trasmitir que son un espacio cultural al que se puede ir no sólo a comprar libros. Por otro lado, queremos que el lector sepa que cuando compra en una librería está generando trabajo de calidad y vida cultural. Por eso decidimos no vender libros en papel en nuestra página.