“El 2019 no fue bueno para el turismo mexicano. Las llegadas de paseantes internacionales crecieron menos de 2 por ciento; las que tienen que ver con el componente aéreo, que explica 80 por ciento de los ingresos de turismo y, particularmente, las que vienen de Estados Unidos, no aumentaron, siendo que los norteamericanos viajaron fuera de Estados Unidos y que es nuestro principal mercado. Ellos aumentaron sus viajes entre 6 y 7 por ciento, y México no se benefició de ese incremento”, asegura.

Todo afectó mucho en abril el turismo. Por un lado está el tema internacional, donde prácticamente perdimos más de 98 por ciento de viajeros, cifra que estaría en mayo, en el mercado nacional. Es particularmente grave la afectación, porque se dio en Semana Santa. Lo que suele ser uno de los mejores momentos de movilidad ya no se dio, pero en general los hoteles, en los destinos relevantes, cerraron o mantuvieron operaciones acotadas.

Ante la falta de ingresos, precisó el director del Cicotur, a las empresas del sector les resulta particularmente difícil mantener sus operaciones, debido a que se debe hacer el pago de deudas, nóminas y afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros gastos. Sólo al corte de hace tres semanas, 30 mil restaurantes ya han quebrado.

Madrid afirmó que las medidas sanitarias fijadas por las autoridades para la reactivación aún son confusas y pueden no ayudar del todo a la industria.

La expectativa era tener una reapertura a menor escala que lo estimado en junio. Algo veremos de movimiento, pero será muy poco, porque no hay claridad para las condiciones de los viajes.

Se requiere mayor inversión en promoción

Para aminorar los impactos de la crisis de la pandemia, considera el directivo del Cicotur, es necesario que el gobierno destine más inversión a actividades de promoción turística, pero los apoyos anunciados hasta el momento parecen menores.

El efecto es brutal, no es una preocupación suficiente en la agenda pública para reflejar el tamaño del daño en la industria. Hay una pérdida de 25 por ciento en los puestos de trabajo. Necesitamos acciones contundentes, apoyos en varias líneas. Algunos se han recibido, pero no es suficiente , subraya.

Medidas como aplazar el pago de impuestos, no eliminar, aplazar , para las firmas más afectadas, sería una de las que se requieren de inmediato, así como diferir las cuotas del IMSS.