Alejandro Alegría y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 7 de junio de 2020, p. 20

Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y sus aliados (OPEP+) acordaron este sábado ampliar hasta julio el recorte a la producción de crudo para estabilizar el mercado, medida a la que México no se unió.

En reunión virtual, la agrupación, que controla 60 por ciento de la producción global, decidió mantener el recorte, establecido el pasado 12 de abril, de 9.7 millones de barriles diarios.

El gobierno de México mantiene su disposición al diálogo y ratifica su postura ante el acuerdo firmado en abril pasado , escribió temprano Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener), en su cuenta Twitter.

Sin embargo, la funcionaria, quien acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en una gira por Veracruz, manifestó que México rechazó unirse al pacto extendido y sólo cumplirá lo acordado en abril anterior.

Hace días, por el mal tiempo en el Golfo de México, tuvimos una producción muy baja. Se los hicimos saber (...) somos de los países que cumplimos puntualmente con la reducción que planteamos de los 100 mil barriles al día , agregó la funcionaria.

La postura de la actual administración federal en la reunión de la OPEP+ en abril pasado fue dejar de extraer 100 mil barriles diarios, que equivalen a 5.5 por ciento. En aquella ocasión México resistió a la presión de otros productores para hacer una disminución de 400 mil tonales al día.

El mandatario mexicano dijo este viernes que el país no podría ajustar más su producción de crudo.

Planear para 2021

Ramses Pech, especialista en el sector energético, comentó que con el acuerdo los planes que tenía México para 2020 ya se cancelaron, por lo cual será necesario programar lo que se hará para el siguiente año, si se destinarán recursos suficientes a Petróleos Mexicanos Exploración y Producción para incrementar la extracción.

Explicó que la plataforma de producción planteada en el paquete económico de este año, de un millón 951 mil barriles diarios, ya está muerta , pues actualmente el promedio es de un millón 650 mil, que se suma al recorte de 40 mil millones de pesos al presupuesto de Pemex Exploración y Producción.