▲ Alejandro Dávila aseguró sentirse tranquilo y sin temor a contraer el coronavirus, debido a las medidas de sanidad que se tomaron. Foto tomada del Facebook del pugilista

Desde noviembre no peleo y ya necesitaba actividad , considera Dávila; creo que esta función dará qué hablar y puede ayudarnos a tener más proyección, porque seremos los primeros en volver .

Dávila tomó algunas previsiones para desplazarse a Michoacán. Viajó en auto particular, sólo asistió al pesaje y una vez que cumplió con los requisitos de la báscula y del test médico para descartar Covid-19, se encerró en la habitación.

No salimos para nada , relata; todo lo que necesitamos nos lo ofreció el promotor. La verdad que estoy muy agradecido de que me hayan invitado a participar en esta velada, creo que al ser la única en este momento llamaremos la atención. Me siento tranquilo por las medidas que estamos teniendo para no ponernos en riesgo .

Sandoval subiría a pelear por la noche. La función se transmitiría por Facebook, con previo pago de alrededor de 100 pesos. Una modalidad que se explorará a partir de esta época de Covid-19.