econozco que no esperaba la enorme y enérgica reacción por el asesinato, a plena luz del día, del señor George Floyd. Es una muestra de que en Estados Unidos prevalece un régimen de gorilas disfrazados de policías. Las atribuciones de los cuerpos de seguridad, así se trate de simples cuicos, resultan abrumadoras. Y eso fue lo que le sucedió al pobre Floyd: lo abrumaron hasta morir.

Cabe tener presente que no fue un caso aislado en el que se le fue la mano a un gendarme. Resulta que fueron tres quienes lo aplastaron al unísono y muchos los muertos por maltrato policial a lo largo de cada año…

La primera reacción oficial coincidió con la de un respetable habitante de mi barrio tapatío: el hombre salía de una prestigiada iglesia de la colonia Providencia, conocida como La Madre de Dios, cuando se topó con un conocido que iba en pos de la cafetería de enfrente, quien le preguntó si había visto lo del negro de Mineápolis .

La respuesta de mi piadoso vecino, cuya conciencia debía estar tranquila si venía de confesarse o al menos de rezar con entusiasmo, fue la siguiente: ¡Sí! Lo dijeron en las noticias. ¡Me parece mucho argüende por un negro!