Periódico La Jornada

Sábado 6 de junio de 2020, p. 9

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que un tercio de los jóvenes de América Latina y el Caribe cree que no puede contraer el Covid-19, mientras otro 33 por ciento no tiene toda la información sobre este nuevo virus.

Tras realizar una encuesta a 10 mil 500 jóvenes de la región, destaca que en el caso de México 45 por ciento no están tomando las medidas para prevenir la enfermedad y sólo 54 por ciento informó que conocía el portal oficial sobre el Covid-19 creado por el gobierno federal.