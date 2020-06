Reuters, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 6 de junio de 2020, p. 9

Ginebra. Algunos países han registrado repuntes de casos de coronavirus luego de empezar los desconfinamientos, por lo que los gobiernos deben implementar el uso obligatorio de mascarillas a sus poblaciones para protegerse del virus, indicó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El foco de la pandemia se ubica actualmente en las naciones del continente americano, especialmente en Estados Unidos, señaló la vocera de la OMS, Margaret Harris, en rueda de prensa.

“Sobre los repuntes (de casos), sí, hemos visto que algunos países en el mundo –y no estoy hablando específicamente de Europa– los presentan cuando se levantan las restricciones, cuando se flexibilizan las medidas de distanciamiento social, las personas generalmente parecen interpretarlo como 'ok, se terminó'”, dijo Harris.

En naciones como Irán, Francia y Corea del Sur se han registrado rebrotes de la enfermedad tras el levantamiento de restricciones. En particular, Teherán reportó antier más de 3 mil 500 contagios en un día, lo que significó un nuevo pico por encima de los 3 mil 186 nuevos casos reportados el 31 de marzo.

No ha terminado. No habrá terminado hasta que ya no exista el virus en ninguna parte del mundo , advirtió.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que los gobiernos deben hacer obligatorio el uso de mascarillas de tejido no médico cuando la transmisión del virus es generalizada y el distanciamiento social no es posible.