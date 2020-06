No los estoy justificando, pero por eso es el retraso. Ya lo aclaramos y todas las tardes lo seguirá haciendo Hugo. No es que el jueves hayan fallecido 800, sino que (las cifras) se están actualizando (y ello seguirá ocurriendo) hasta que se normalice (la situación) y se den datos del día.

Al expresar que ahora le preocupa más Tabasco que el Valle México por el número de contagios, a pregunta expresa señaló que se busca ir al día en la toma de decisiones, pero hay rezago en el reporte de fallecimientos. “Tiene que ver con ineficiencias, pero también por la situación de emergencia, porque los directivos del sector salud, más los médicos, el personal de salud está dedicado de tiempo completo a salvar vidas. Entonces, no se le da la misma importancia.

Claro que no deseo que haya tantos fallecidos, toco madera, pero ellos son los expertos; López-Gatell tiene todo nuestro reconocimiento, nuestro respaldo. Nos apegamos a lo que va definiendo con el doctor (Jorge) Alcocer (secretario de Salud) , sostuvo en conferencia de prensa en Villahermosa, donde consideró mezquindad del PAN solicitar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que reconsidere nombrar al subsecretario como asesor.

Aunque apoyó las proyecciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de que podría llegar a 35 mil la cifra de muertos por la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que haya ineficiencias en la construcción de la estadística, porque, dijo, el personal médico da prioridad a salvar vidas y no al recuento de datos.

Pero nosotros sí sabemos e informamos , subrayó. Imagínense, si yo estoy en Palenque y veo que hay 500 fallecidos y al día siguiente, mil, si no supiera de lo que se trata, me alteraría , explicó en instalaciones del Campo Militar 30-A.

En el caso de Tabasco –cuarto lugar de positivos de Covid-19 a escala nacional– afirmó que se aplican más pruebas, tanto rápidas como normales, por lo que registran más casos, pero sí sabemos lo que está sucediendo .

López-Gatell diario informa, insistió, pero claro, se presta a desinformación, a que no se escuchen las aclaraciones y se pueda manipular, pero nosotros no vamos a ocultar nada ni vamos a mentir, tenemos que decir la verdad siempre .

Comentó que se pueden realizar manifestaciones pacíficas con sana distancia, al reiterar su posición de no prohibir la movilidad. Lo que hemos logrado para domar esta pandemia se debe fundamentalmente al buen comportamiento de los ciudadanos. Así vamos a continuar, no se va a imponer nada, no se va a utilizar la fuerza .

Acerca del documento de siete cuartillas que el PAN envió a la OMS para que reconsidere el nombramiento de López-Gatell, dijo que es de mal gusto, es falta de urbanidad política. Está bien que quieran oponerse a todo, pero tiene que haber un mínimo de racionalidad, de seriedad, pensar en el país. Me pareció un exceso .

El gobernador Adán Augusto López advirtió, por su parte, que el ingreso a la nueva normalidad en la entidad se retrasará una semana. Mencionó que el jueves contabilizaron 4 mil 997 casos y 610 fallecidos.