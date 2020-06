También se desarmó la corporación municipal y se citó a declarar al alcalde de esa demarcación, Eduardo Cervantes, quien no se presentó al ordenamiento ministerial, informó el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís.

Guadalajara, Jal., El comisario de Ixtlahuacán de los Membrillos, José Manuel Becerra Santacruz, un mando medio y un policía fueron detenidos ayer como presuntos responsables de la muerte de Giovanni López Ramírez, el joven albañil detenido en mayo pasado por presuntamente no traer cubrebocas.

Un mes después de la muerte del joven albañil, su hermano Christian publicó este viernes en redes sociales un video en el que califica de mentira la versión de que su familiar fue detenido por una falta administrativa y no por no usar cubrebocas , versión que el gobernador Enrique Alfaro, el fiscal Solís y el coordinador Tamez han sostenido con insistencia.

“Señor gobernador Enrique Alfaro, y a todos los jaliscienses: Yo soy Christian, hermano de Giovanni López, asesinado por su culpa, por no decir que tenía la ley de no usar un cubrebocas (sic), y usted dijo que era obligatorio, brincando las leyes más superiores de usted, y usted miente al decir que no fue por un cubrebocas, inventando que estaba drogado o cualquier cosa”, sostiene en el video.

Y agrega: La ley que se le aplicó a (Giovanni) fue por un cubrebocas que no traía. Si usted no hubiera dicho que (...) fuera a fuerzas, no hubiera pasado eso, él estuviera vivo todavía, felizmente trabajando, y por su culpa, que dio la ley de usar cubrebocas obligatoriamente, lo mataron. Yo exijo justicia para Giovanni .

El caso de Giovanni cobró relevancia pública hace un par de días, y cuando personalidades como Salma Hayek, Guillermo del Toro y Gael García criticaron lo ocurrido comenzaron a darse veloces resultados por el gobierno de Jalisco.