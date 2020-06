Volver a Zambrano en estos días es una fiesta, pues llena de sentido la cuarentena al entender que el encierro es también escapar de los territorios habituales; que podemos vernos y pensarnos fuera de nuestra propia vida y exiliarnos en el alma. Como a Antígona en su tumba, también puede ser que en este inesperado encierro nos visiten hados y fantasmas, entrañables o temidos, y revisar con ellos lo que quedó pendiente para recuperar su valor o su amor perdidos.

Amo mi exilio , repetía María Zambrano. Y encerrada en el sepulcro antes de morir Antígona dice: No tumba mía, no me arrojaré sobre ti como si fueras tú la culpable. Una cuna eres; un nido. Mi casa. Y sé que te abrirás. Y mientras tanto, quizá me dejes oír tu música, porque en las piedras blancas hay siempre una canción …

