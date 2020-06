La vida del país no puede parar, por lo tanto debe salir a trabajar y con la sana distancia y hábitos de higiene no debe sufrir contagios.

El problema es que dentro del gobierno se dan dos mensajes: el Presidente no usa cubrebocas y Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, dice que (lo) usemos. No entiendo.

El Presidente de México no puede estar paralizado, sus acciones de gobierno, en medio de esta pandemia, deben contagiar optimismo y no preocupación a la población. Invariablemente, sus opositores nunca están contentos; ya antes, sin estar, lo han enfermado y ahora también lo están criticando por no usar cubrebocas en la gira de trabajo.

Amanda Bautista Grundell/CDMX

El Presidente tiene la obligación de mantener funcionando al país. Sólo debe seguir los lineamientos que sus asesores médicos le indiquen.

Rubén Ruiz/Querétaro

Desde que inició la contingencia he notado al Presidente reacio a tomar las medidas, yo pienso que es para no alarmar a la población; por otro lado, quiero que se cuide para que no le pase nada, no quiero que estos cambios se detengan.

Leticia Castañeda/Querétaro

Si están pidiendo a los ciudadanos el uso de cubrebocas, yo, como máxima autoridad, debería predicar con el ejemplo.

Mónica Navarro/CDMX

Apoyo a AMLO y siempre lo he apoyado, pero creo que se precipitó en hacer su gira por el sureste.

José Flores/Celaya

La verdad yo le otorgo todo el respeto de mi persona a este gran hombre que le tocó gobernar en los peores momentos de la vida a nuestro querido México y lo viene haciendo con mucho patriotismo y valentía, con resultados que nadie le puede negar.

Andrés Gutiérrez/Tijuana

Soy obradorista, no dudo que sea el Presidente que México necesita, pero es humano y tiene sus desatinos. La parte económica que es afectada por la pandemia puede tenerlo nervioso, dejaron un país en ruinas y muy vulnerable. Pero hacer giras en estas condiciones en un país tan tendiente a relajar la disciplina es suicidio. Puede ser muy irresponsable esta señal de AMLO.

Martín Cerón Delfín/Veracruz

Los niveles de contagio aún son altos y riesgosos, pero, por otro lado, opino que los gobernados son como los hijos, para educarlos se debe predicar con el ejemplo, ¿cómo sugieres que no salgan y tú sales?, es como decirle a alguien que el alcohol es dañino y tú lo bebes

Raúl Luna Sandoval/CDMX

No es conveniente despreciar un cubrebocas que puede evitar un contagio de una enfermedad pandémica tan peligrosa, además podría ocasionar un mal ejemplo, que al propagarse posibilita el aumento de la morbilidad y la mortalidad entre los mexicanos.

Salvador Rosales y de G./Puebla

