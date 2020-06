David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de junio de 2020, p. 24

Nueva York. Donald Trump declaró que el viernes fue un gran día para George Floyd, el afroestadunidense asesinado por policías, al autoelogiarse por una mejoría en los indicadores económicos, mientras por undécimo día consecutivo continuó la ola de protestas contra la violencia racista oficial y el gobierno del magnate, cuya respuesta ha colocado al país al borde de otra crisis constitucional, advierten críticos, entre ellos un número creciente de ex jefes militares.

En una conferencia de prensa sobre mejoras en la economía en el Jardín de Rosas, donde no aceptó preguntas, Trump dejó asombrados a casi todos al declarar, viendo hacia el cielo; “ojalá y ahora George esté viendo hacia abajo diciendo que esto es una gran cosa que está ocurriendo a nuestro país. Un gran día para él, un gran día para todos… un gran día en términos de igualdad”, afirmó.

Trump argumentó que no se requieren cambios estructurales en respuesta a las manifestaciones ya que los indicadores positivos de recuperación de empleo son “lo mejor que le puede suceder a las relaciones raciales… porque nuestro país es tan fuerte, y ése es mi plan, vamos a tener la economía más fuerte del mundo… ya casi estamos ahí”.

Los comentarios provocaron no sólo estupefacción, sino condena de opositores al presidente. Su rival electoral, el ex vicepresidente Joe Biden, declaró: “Las últimas palabras de George Floyd: ‘no puedo respirar’… han tenido eco por todo el país… y pienso que es despreciable que el presidente intente poner otras palabras en boca de Floyd”.

John Kelly, el ex general que fue jefe de gabinete de Trump, continuó expresando su desacuerdo con el comandante en jefe por la amenaza de desplegar tropas para enfrentar las protestas.

Por su parte, Trump compartió por tuit una carta de su ex abogado John Dowd al ex secretario de Defensa Jim Mattis para rechazar las feroces críticas del ex general que sacudieron la capital, en la que declara que los falsos manifestantes cerca de Lafayette no eran pacíficos y no eran reales. Son terroristas, emplearon a estudiantes llenos de odio para quemar y destruir .

Las protestas, que reúnen a miles de personas, continuaron por undécimo día consecutivo en Los Ángeles, Louisville, Kentucky, Nueva York, Filadelfia, Washington y decenas de ciudades más. Un recuento del New York Times registra protestas en cientos de ciudades y pueblos a lo largo del país en días recientes.

Las marchas y protestas contra la violencia policiaca también generaron más incidentes del mismo tipo: violencia de las autoridades de seguridad pública por todo el país, pues se reportan varios manifestantes heridos con balas de hule, empujones, macanazos y el derribo de un pacifista de 75 años, quien ahora está en el hospital.

Observadores, manifestantes y periodistas han acumulado cientos de videos documentando los incidentes; alcaldes y jefes de policía han prometido investigar las quejas y sólo en casos extremos han tomando acciones disciplinarias.

Entre las víctimas de la represión está un elevado número de periodistas. Un proyecto de la Fundación de Libertad de Prensa y el Comité de Protección de Periodistas está investigando más de 280 violaciones de libertad de prensa ocurridos sólo en una semana en este país –en todo 2019 se registraron 150. La pesquisa apunta a que la policía es responsable de más de 80 por ciento de estos incidentes.