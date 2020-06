Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de junio de 2020, p. 28

Mexicali, Bc., Unos 100 trabajadores de maquiladoras del puerto de Ensenada bloquearon la carretera Transpeninsular luego de que el gobernador morenista Jaime Bonilla no pudo recibirlos durante una manifestación que efectuaron en el centro de gobierno. Se quejan por el retraso de pagos de salarios a grupos vulnerables durante la fase crítica del coronavirus, sobre todo de embarazadas y lactantes. Acusaron al mandatario de estar en favor de las empresas de la manufactura de exportación. Se produjo un caos vial y largas filas de automóviles, autobuses y tractocamiones en la avenida ampliación Reforma, que une a la ciudad de norte a sur con flujo proveniente de ambos puntos cardinales. En la protesta participaron el regidor independiente Miguel Orona, su padre, el activista Ramiro Orona y obreras de 8 maquiladoras del puerto de Ensenada. El regidor Orona comentó que a Bonilla le vale que la gente no reciba ingresos durante dos meses, menos le importa que haya casos de Covid 19 en las empresas y los obliguen a trabajar con amenazas; tampoco que los inspectores de la Secretaría del Trabajo cobren 20 mil pesos para dejar operar a las empresas no esenciales.