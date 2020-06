Jesús Estrada, Antonio Heras y Vicente Juárez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 6 de junio de 2020, p. 26

La Fiscalía General de Chihuahua arrestó a nueve policías y solicitó órdenes de captura contra otros dos que están prófugos, quienes el pasado 30 de enero secuestraron a un adolescente de 14 años en Ciudad Juárez; robaron joyería, ropa, documentos y dinero de la vivienda del menor; además, su padre fue asesinado tras denunciar el abuso policiaco, informó el viernes el titular de la Fiscalía General del estado (FGE), César Peniche Espejel.

La detención, coordinada por la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, se llevó a cabo el 3 de junio cuando los policías acudían al protocolo de pase de lista en los cuarteles de la Comisión Estatal de Seguridad, detalló el fiscal.

Ocho de los agentes fueron arrestados en Ciudad Juárez y uno en la ciudad de Chihuahua, otros dos permanecen prófugos pues no acudieron al pase de lista. Se trata de Francisco Javier H. L., José Luis C. C., José S.L., José Antonio R. G., Julián Antonio G. A., Manuel G. C., Ricardo G. C., Cristóbal Isaac A. V. y Luis Alfredo A. C., todos del Grupo de Operaciones Especiales de la Comisión Estatal de Seguridad.

Tras su arresto los ingresaron al penal estatal número 3 de Ciudad Juárez, y la tarde del jueves se les imputaron los delitos de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza, explicó Peniche Espejel.

La dirección de Asuntos Internos de la fiscalía acusó a los policías de detener 30 de enero al menor, afuera de la secundaria donde estudiaba, a quien obligaron a llevarlos a su domicilio en la colonia 16 de septiembre de Ciudad Juárez e ingresaron a la vivienda sin orden judicial.

A bordo de tres patrullas arribaron al domicilio y exigieron al menor los dejara ingresar a su casa de donde sustrajeron ropa, teléfonos celulares, joyería, una caja fuerte con 400 mil pesos, las escrituras de la propiedad y facturas de automóviles. Después lo llevaron al Ministerio Público para acusarlo de posesión de droga.