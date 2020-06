De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de junio de 2020, p. 23

Villahermosa, Tab., México cumplió con reducir los 100 mil barriles de crudo acordados con la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) y no puede recortar más, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en la víspera de un nuevo encuentro de esa agrupación. En conferencia de prensa, cuestionó al presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, por decir que el gobierno ya no aguanta continuar la austeridad.

Me llamó la atención, porque lo dijo el dirigente de Morena. Imagínense cómo estaban mal acostumbrados en general. Era una especie de enajenación, en donde no importaba que el gobierno gastara y gastara y se endeudara; se les olvidaba que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Expresó que el líder partidista “dice que ‘ya no se aguanta la austeridad’. ¿Y por qué no, si nosotros, los servidores públicos, a diferencia de millones de mexicanos, tenemos garantizado un sueldo? Llueva, truene o relampaguee, haya pandemia o cualquier otra calamidad, nos están dando un sueldo nada despreciable”.