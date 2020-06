Por su parte, el juzgado octavo de distrito en materia de amparo rechazó ocho recursos presentados por el Cenace, en los cuales solicitó que se declara incompetente al juzgado segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Al dar a conocer la decisión judicial en torno a los juicios de amparo del número 566/2020 al 573/2020, el juzgado octavo de distrito en materia administrativa consideró que el escrito presentado dentro de la plataforma electrónica del Consejo de la Judicatura Federal no se trata de una demanda de amparo indirecto, sino de un incidente de incompetencia por inhibitoria en razón de materia, el cual sólo está previsto cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de Circuito los inicien; no para los jueces de distrito, como pretende hacer valer el director jurídico del Centro Nacional de Control de Energía, por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, lo procedente es tener por no presentado el incidente de incompetencia planteado.