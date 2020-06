Ericka Montaño Garfias

Sábado 6 de junio de 2020

La salida del aislamiento y el regreso a las actividades económicas y sociales tiene que hacerse de forma responsable y quienes puedan quedarse en casa deben hacerlo, señala el neurosiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez, quien prevé un aumento en trastornos de salud mental, como la depresión, debido a la pandemia de Covid-19 y el regreso a la nueva normalidad.

Ramírez Bermúdez (Ciudad de México, 1973) habla con La Jornada acerca de su nuevo libro Depresión: la noche más oscura. Una mirada científica, que publica Debate, en el que aborda desde los orígenes del término, su inclusión en los libros médicos y sus causas, desde aspectos sociales, económicos, familiares, el abuso y el abandono, entre otros.

“Trato de reunir en este libro conocimientos que nos permitan tener una visión práctica y sensata en torno a esto. No es un libro de autoayuda, en ningún sentido, porque no me interesa dar consejos para resolver la vida a las personas, eso no se puede hacer, porque es un proceso íntimo, delicado de orden sicoterapéutico, y también cada individuo tiene sus caminos para lidiar con esto.

Traté de reunir conocimientos científicos en torno a cómo se genera este problema sobre todo para lidiar con un tema ideológico muy fuerte. Hay personas que creen que esto es un dilema estrictamente sicológico, emocional o de orden social; otras personas creen que es un problema médico que se atiende sólo con medicamentos y que tiene que ver con un asunto químico, genético. En el libro he tratado de reunir esas piezas de información.

–¿México está preparado para atender el problema?

–Esto es parte de las consecuencias de este conocimiento científico. Por supuesto se tiene que atender a escala individual, con sicoterapia, ejercicio, las herramientas que nos dan las artes y la cultura, y cuando se requiera un medicamento hay que usarlo sin miedo y sin estigma, pero con buen juicio clínico, sin medicar excesivamente.

“Por otra parte, además del nivel individual, tenemos los grandes problemas de pobreza, violencia, inequidad. Están ahí, no se van a resolver las cuestiones de salud mental a menos que también atendamos esas causas o esas determinantes sociales. Pienso que se requiere un enfoque de salud pública, por una parte y, por otra, mucha solidaridad social.

También es cierto que nuestro sistema de salud no cuenta con los recursos humanos necesarios; por ejemplo. la mayor parte de los casos de depresión son leves y pueden salir adelante con sicoterapia, pero nuestro sistema sanitario no cuenta ni de lejos con los recursos humanos que se requieren para enfrentar ese problema, y con la pandemia se habla de las famosas olas.