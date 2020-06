Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de junio de 2020, p. 29

El comercio en vía pública sobre Eje 1 Norte retornó a su actividad casi al ciento por ciento con la entrada a la nueva normalidad y un mayor número de personas que rompe el confinamiento para salir, pese a que continúa la emergencia sanitaria por Covid-19 con semáforo rojo en la Ciudad de México.

Si no salgo no como , fue la respuesta recurrente, tanto de comerciantes como de compradores que dijeron tener más miedo a quedarse sin dinero para dar de comer a su familia que a contagiarse del virus.

En Anillo de Circunvalación, en la zona de La Merced, la alcaldía Venustiano Carranza no ha permitido reabrir los puestos fijos, por lo que los llamados toreros aprovechan para tenderse en el piso o montar rejillas en las que exhiben su mercancía y los que se instalan en calles aledañas, así como en las plazuelas techadas afuera del mercado de flores y en la estación del Metro Merced, laboran prácticamente al tope.

En ambos lugares la sana distancia y la disponibilidad de gel o algún otro antiséptico son ficción, sólo el cubrebocas es ocasionalmente usado por vendedores y consumidores, así como una que otra careta.

A las 10 de la mañana, algunos comerciantes desde una hora antes, en la zona contigua a los mercados de La Lagunilla y Granaditas, comienzan a montar su mercancía en los puestos semifijos instalados uno junto a otro, en dos y hasta tres filas, incluso sobre el arroyo vehicular hasta saturar el paisaje de todo tipo de prendas de vestir y accesorios, pero ya cerca del medio día los estrechos pasillos reciben esporádicamente compradores que llegan en solitario o en grupos de hasta cinco personas.

No sólo es miedo al virus