La pandemia de Covid-19 ha obligado a los órganos de justicia a avanzar en la aplicación de esquemas digitales de atención a los ciudadanos, pero aunque dichas acciones son positivas, todavía se encuentran en un estado incipiente y no están a lamano de todas las personas que las necesitan, señalaron los participantes en un foro virtual.

Por su parte, Jorge Sánchez Morales, magistrado presidente de la sala regional Guadalajara del TEPJF, indicó que estos recursos digitales todavía no son de uso generalizado, entre otras razones, porque el personal de las instituciones judiciales aún no está capacitado para ello, además de que hay muchos trámites y acciones cuya versión electrónica todavía no está legislada, y que sólo 45 por ciento de la población tiene acceso a una computadora.