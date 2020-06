Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 5 de junio de 2020, p. 11

Al menos entre 4 y 7 por ciento de 5 mil empresas verificadas hasta la fecha por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no han cumplido con los lineamientos de seguridad sanitaria, por lo que ya fueron denunciadas ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y serán sancionadas, informó Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al participar en el ciclo de te-leconferencias Aprendiendo a vivir con el coronavirus: la gestión a la nueva normalidad, organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), señaló que estamos preocupados porque en las industrias esenciales siguen con cadenas muy importantes de transmisión y están surgiendo miles de casos , lo anterior, indicó, luego de analizar el número de incapacidades generadas en fechas recientes.

Estudiamos, explicó, la cifra de solicitudes de cobertura por ausencia laboral por enfermedad en la industria esencial. Teníamos la hipótesis de que iban a disminuir al aplicar los protocolos de seguridad, pero aumentaron y siguen contribuyendo con la epidemia .

Crece la cifra de incapacidades