Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 5 de junio de 2020, p. 6

Las políticas de restricción de la movilidad han demostrado no ser la solución para enfrentar la pandemia de Covid-19, pues no sólo no han ayudado a reducir la velocidad de los contagios, sino que además han devenido en episodios de abuso de la fuerza en donde las víctimas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad, como lo demuestra el caso de Giovanni López Ramírez.

Así lo afirmó Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional (AI) México, quien lamentó que en el contexto de la emergencia sanitaria, buena parte de los trabajadores de la salud en el país laboran en condiciones de precariedad, sin equipo de protección suficiente, con jornadas extenuantes y en medio de represalias si deciden alzar la voz para denunciar estos abusos.