Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 5 de junio de 2020, p. 6

La Comisión de Desarrollo Metropolitano, Ordenamiento Urbano y Territorial de la Cámara de Diputados prepara un par de iniciativas para aplicar horarios escalonados en las actividades productivas y económica en el país, y regular el trabajo en casa (conocido como home office) a raíz de la experiencia observada en la actual emergencia sanitaria, expuso la presidenta de ese grupo de trabajo, Pilar Lozano (Movimiento Ciudadano).

Durante una reunión virtual con funcionarios dedicados a la movilidad en las grandes metrópolis del país, el titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza, refirió que en la capital del país el subsidio al transporte público tiene impacto en el ámbito laboral. Y eso permite que los empleadores contraten a salarios mas bajos.