Viernes 5 de junio de 2020, p. 3

El presidente Andrés Manuel López afirmó ayer en Palenque, Chiapas, que la cifra de mil 92 muertos por Covid reportada el miércoles se debe a que se hizo un ajuste en defunciones que se habían registrado o no se habían dictaminado , y llamó a la población a que no haya sicosis ni temor , pero también acotó que no se puede extender el confinamiento, porque encerrarnos tampoco es lo mejor .

En su conferencia matutina, en la cuarta Compañía de Infantería no Encuadrada, informó que mayo cerró con menos de 20 millones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que aun cuando todavía en junio, vamos a perder más empleos; su pronóstico es que el acumulado de ambos meses no será de más de un millón. Refirió que en abril se perdieron 550 mil plazas y 345 mil en mayo.

Al continuar su gira de una semana por el sureste, los reporteros le preguntaron cómo se cuida del Covid-19, a lo que respondió: lo mismo que recomiendo: sana distancia, aseo y lavado de las manos, básicamente. Además de la alimentación: comer saludable y no ingerir productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio. Y estar bien con mi conciencia. No mentir, no robar, no traicionar; eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus .

El mandatario presentó una gráfica aplanada de contagios y muertos en el valle de México e insistió: esto no es Nueva York. Es distinto .

–¿Hay riesgo de que se convierta en Nueva York y se disparen los contagios, ante el aumento de gente en las calles? –le insistieron.

–No. Ya no. Porque si fuese por la nueva etapa se expresaría después. Quizá no dos semanas, pero sí una, 10 días.