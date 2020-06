E

l asesinato, hace un mes, de un trabajador de la construcción en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, generó ayer actos de violencia en Guadalajara, frente al Palacio de Gobierno de Jalisco y en sus inmediaciones, con un saldo de dos patrullas policiacas incendiadas y varios golpeados, heridos y detenidos.

Giovanni López, de oficio albañil y cuidador de las casas de su rumbo cuando no tenía trabajo, fue detenido de noche por policías municipales, en un operativo que involucró a siete patrullas. En un principio se aseguró que la aprehensión había sido por no llevar cubrebocas, pero en los siguientes reportes no hubo más referencia a este tema y se cerró como una detención por faltas administrativas y agresión a oficiales de seguridad pública.

Los hechos fueron retomados con el caso estadunidense de George Floyd como referencia. Por la vía de las redes sociales se convocó a una marcha que terminó en el Palacio de Gobierno, con el saldo rojo arriba descrito. Hoy se ha citado a otra protesta frente a Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador, a quien se responsabiliza de lo sucedido en el municipio antes mencionado, donde el presidente municipal, Eduardo Cervantes, tiene otras acusaciones densas.

Enrique Alfaro está pagando el costo desu política de mano dura, no sólo en el tema del Covid-19, y de sus pretensiones presidenciales. Además, el endeudamiento de 6 mil 200 millones de pesos, aprobado el mes pasado por el Congreso local, significó una ruptura de la sostenida alianza entre Alfaro y el jefe del grupo dominante de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Raúl Padilla, porque no hay claridad en cuanto a la forma de repartir en proyectos de obra 2 mil 600 millones de pesos de la deuda antes mencionada.