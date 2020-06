C

asi un millón 900 mil personas quedaron sin empleo la semana pasada en Estados Unidos; la cuenta total sube a 43 millones. El problema también puede expresarse así: uno de cuatro trabajadores que tenían ocupación hace dos meses, ahora están en la calle y haciendo gestiones para cobrar su seguro de desempleo. Una observación: estas cifras no incluyen a ejecutivos de cuello blanco que han sido despedidos por las corporaciones.

Erica Groshen, ex funcionaria de la Reserva Federal y del Departamento de Trabajo, ahora en la Universidad de Cornell, describe así la situación. En junio, los trabajos de nómina podrían comenzar a recuperarse y la tasa de desempleo podría empezar a retroceder. Eso supone, por supuesto, que las tasas de infección del virus, los disturbios civiles o la falta de apoyo de la política fiscal no descarrilan la incipiente recuperación . Agregaría que el conflicto entre el presidente Trump no tome una ruta impredecible. ¿Y cómo le está yendo a México? En Palenque, Chiapas, el presidente López Obrador informó que se han perdido 900 mil empleos por Covid-19, de acuerdo con datos del IMSS. Antes de la pandemia tenía registrados alrededor de 20 millones. Comentó que el gobierno federal creará 2 millones de empleos y a partir de julio habrá una recuperación. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, describe gráficamente que tendrá figura de palomita, es decir, la caída rápida que estamos sufriendo y una recuperacion también rápida.

Es una prueba, no una vacuna