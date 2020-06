Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de junio de 2020, p. 6

Aun sin ser artistas o personajes públicos, y en época de cuarentena, la imagen es un reflejo de tal y como nos sentimos; la belleza interior se manifiesta al exterior .

Julio de la Torre, especialista en el tema, aseguró que incluso en tiempos de pandemia: Uno no debe olvidarse de amarse a sí mismo, aun si está o no con alguien; la belleza no es para los demás, sino individual. No se puede dar lo que no se tiene .

De la Torre explicó: En una realidad en que temas de carácter social, familiar y civil nos propician diversas emociones, comenzamos a dar mayor atención a lo que nos acontece que a nuestra propia imagen, la cual, por ese motivo, se va deteriorando. Aplicamos como verdad para nosotros mismos esa idea de que como nos ven, nos tratan. Y ahora podría decir: al mal tiempo buena cara .

El experto, quien está por anunciar las fechas de inicio de cursos de automaquillaje, protocolo, etiqueta y personalidad, aseguró que la imagen habla más que mil palabras.

A manera de ejemplo, sostuvo: Cuando conocemos a una persona y nos ve con pijama no habrá manera de cambiar su percepción, aunque en una segunda ocasión vistamos un exclusivo traje, porque la imagen de la ropa para dormir quedará impactada en su memoria .

Por esta razón, subrayó, siempre es importante tener una imagen presentable, sino es de moda que por lo menos vaya en combinación con edad, complexión, ideología, trabajo; es una especie de congruencia de lo que hacemos y cómo nos vemos .