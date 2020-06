Parece más un proceso de colonización moderno, siempre se utiliza el tema del desarrollo económico y el olvido. Pero no es verdad: si hubieran venido a querer desarrollar la región lo hubieran hecho con pipas de agua, tractores, proyectos de vivienda. Pero nos vienen a vender proyectos inmobiliarios. El tren no es las vías, es un proyecto en el que los enemigos antiguos del gobierno ahora resultan ser aliados, se vienen a avalar irregularidades ambientales y jurídicas , menciona en entrevista.

Romel González destaca que desde que se anunció la construcción del proyecto las comunidades han exigido al presidente Andrés Manuel López Obrador no hacer propaganda política con la obra y dar datos verídicos sobre el mismo.

Tenemos la idea que nos doten de información, hemos asistido a reuniones públicas, a reuniones que nos han invitado y hemos solicitado información de fondo, pero no se nos ha dado ninguna información real. Por ejemplo, la consulta sobre el Tren Maya, que más que eso fue una asamblea informativa. Dicen que (el proyecto) fue avalado por las comunidades y no es así, porque participó menos de 2 por ciento de toda la población; incluso en Calakmul fue menor a uno por ciento , refiere.

Se da el banderazo a un tren fantasma, que no tendrá público o clientes, estamos en una contingencia mundial y todos sabemos que el turismo está restringido y no se recuperará de inmediato, tiene un proceso de recuperación, y si se abren empleos serán temporales. Los indicadores financieros que nos han mostrado carecen de valor, no saben demostrarnos que habrá beneficios para nosotros, las comunidades.

Ilegal, contrato con la ONU

Calakmul es la región en donde se construirá el tramo 7 del Tren Maya, que pasará a poco más de 10 kilómetros de la zona arqueológica de la región. Cuentan con 26 grupos étnicos y carece de abastecimiento de agua.

Por otra parte, González señala que actualmente existe un contrato entre el Fonatur y la Organización de Naciones Unidas (ONU), por medio de ONU Hábitat, que tiene como fin promover el desarrollo de la construcción y hacer estudios de viabilidad y ambientales con la población, mismo que daña a las comunidades en donde se está realizando el tren.

Dicho convenio establece que Fonatur contrata a ONU Hábitat para hacer estudios de viabilidad y diseños inmobiliarios de desarrollo urbano, pero eso debe ser responsabilidad del gobierno, es un convenio en el que se le otorgan responsabilidades a una consultora que deberían ir a la administración ; explica.

Dicho convenio establece que el gobierno de México pagará poco más de 5 millones de dólares a la organización para hacer los estudios correspondientes en donde se realizará la construcción del Tren Maya y de promoción.