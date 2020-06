Bióloga y también experimentada conferencista motivacional, Nora Toledano comparte la forma en que ha enfrentado la pandemia, y aunque está de acuerdo con la idea de que no sería riesgoso nadar, ni en albercas ni en ríos o mares, sí lo es la no distancia entre personas, así que por ahora prefiere cumplir con las recomendaciones sanitarias y esperar con mesura para volver más fortalecida.

Fluir

Lo mismo ha recomendado a sus 47 alumnos, varios de ellos en preparación para el Canal de la Mancha, en el que Nora tiene un récord de 12 cruces, seis individuales y seis en relevos, y decenas más como entrenadora y asesora de nadadores que han logrado esa y otras grandes hazañas.

Así como en las aguas abiertas fluimos con las condiciones, con el mar, con la naturaleza, pues también fluir con esta situación que estamos viviendo , asienta.

Nosotros tenemos la elección de qué mirada queremos darle; yo estoy segura que vamos a salir bien; es importante cuidarnos y también en estos días aprovechar; el ejercicio es muy benéfico, nos ayuda a estar bien física y emocionalmente, y también a combatir la hipertensión, la obesidad, que sabemos que son de las personas más vulnerables para esta enfermedad .