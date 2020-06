“El dolor se albergó en la luz brillante. Me vi expuesto a la ardiente roca. Demoniaco el calor del sol y la sangre que bullía en las venas. ¿Es que jamás volvería a ser sangre? La corriente de los fuegos me dijo entonces –por su misma intensidad– que yo no sería destruido. Debía de haber una forma de existencia del otro lado, entonces solté los poderes que me chamuscaban el corazón.

“El filamento no era una hebra, sino dos retorcidas con delicadeza impecable. Se trenzaban durante los espasmos más intolerables, se separaban ante el primer alivio, con tal sutileza de movimiento que me di cuenta, con seguridad, de que estaba presenciando la vida de mi alma (¡viéndola al fin!).

“Yo estaba dispuesto a dar cualquier cosa con tal de llevar menos peso en la próxima oleada de odio, y en la oscuridad de las ondas de la carne que hacía chasquear las aguas del sonido, mientras me debatía con grandes esfuerzos.