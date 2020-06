El joven de 24 años recibe la basura sin cubrebocas ni guantes, mientras cuenta que al menos tres de sus compañeros han fallecido en días recientes. Muchos dicen que murieron de eso (Covid-19), pero la verdad es que no sabemos ni nos dicen nada , señaló.

Incluso, en Gustavo A. Madero, en vez de cubrebocas a los trabajadores en algún momento se les dio un paliacate para cubrirse el rostro, pero ya no nos dan nada desde como un mes , expresó Javier, quien recibe bolsas y botes llenos de desechos que vacía en el camión compactador al tiempo que separa las botellas de PET.

▲ El líder de la sección 1, Hugo Alonso Ortiz, afirmó que si bien al principio de la pandemia no se les entregaba equipo de protección a los trabajadores, la situación se ha regularizado. El problema, afirmó, es que a veces no lo usan. Foto Luis Castillo

Hasta ayer, la representación sindical de los trabajadores de limpia tenía documentados 94 decesos; muchos murieron en sus casas, no fueron al hospital. Los médicos les decían que no fueran porque si no estaban enfermos, allí se iban a enfermar , manifestó Alonso Ortiz.

A uno de los integrantes de mi comité su doctor le dijo que era una enfermedad del estómago. Y no, murió de Covid porque le dio fiebre y lo mató en dos días .

Subrayó que de 20 días a la fecha se han recrudecido los decesos y que Iztapalapa es la demarcación donde se han presentado más casos, con 26 fallecimientos.

En el caso de la demarcación Venustiano Carranza, dijo otro dirigente sindical que pidió el anonimato, se tienen registradas 12 muertes. En cuatro de las actas de defunción se asienta Covid como causa de muerte; en el resto neumonía atípica e infarto al miocardio, aunque, afirmó, todos presentaron síntomas asociados al nuevo coronavirus.

Sin embargo, Gregorio, quien recolecta basura en Tlalpan, aseguró que el equipo de protección que les entregan no es adecuado y no es suficiente.