Podría no ser el momento adecuado para reanudar actividades no esenciales en la semana pico de contagios. Las autoridades pueden adoptar algunas medidas y desplegar a las fuerzas del orden, pero todo depende de la conciencia cívica de cada uno y de que se cumplan las medidas de seguridad en industrias y restaurantes , afirmó.

El reinicio paulatino de actividades en la frontera norte del país no está ocurriendo en el momento adecuado , pues los contagios de Covid-19 continúan al alza sin que los hospitales de la región tengan al personal sanitario completo y sin que la ciudadanía obedezca las medidas de distanciamiento social.

Granello hizo énfasis en que este no es el momento indicado para el desconfinamiento, porque la tendencia es todo para arriba: en Reynosa se duplicaron los casos y Matamoros es la ciudad con más contagios de Tamaulipas .

Por tal razón, dijo el especialista, MSF abrió hace unos días un centro de atención para personas contagiadas de Covid-19 en ambas ciudades: en Reynosa habrá 20 camas para pacientes de moderados a graves y cinco más exclusivamente para migrantes repatriados, y en Matamoros 40: 20 para casos leves y 20 para quienes necesiten asistencia respiratoria.