De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 4 de junio de 2020, p. 2

Si hay un rebrote de contagios por coronavirus, y se necesita, rectificamos en alguna región y llamaremos, nunca de manera autoritaria, a que nos ayude la gente quedándose en casa, que nos protejamos, nos cuidemos , reiteró ayer en la capital de Campeche el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rechazó que la nueva normalidad se haya malentendido o que el mensaje a la población haya sido equivocado, luego de que desde el fin de semana aumentó el desarrollo de actividades autorizadas y el número de personas en la calle.

No, yo creo que es natural el cansancio, es entendible, son muchos días, no todos tenemos casas amplias o asegurado un salario. Sin embargo, hay que cuidarnos, porque lo más preciado es la vida, la salud. Si nos cuidamos, no hay contagio. Podemos estar mucho tiempo sin contagio si nos cuidamos, esperar hasta que haya tratamientos, una vacuna.