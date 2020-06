A

treinta y un años de su fundación, cumplidos con más pena que gloria el pasado 5 de mayo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) vive una prolongada agonía. Virtualmente vaciado de simpatizantes, militantes, contenidos y perspectiva por el obradorismo que hoy gobierna el país, el PRD es ya un sol azteca (tal ha sido su emblema) oscurecido, apagado, intrascendente.

Ayer, por ejemplo, la directiva del Senado de la República formalizó la disolución del grupo parlamentario perredista, pues el mínimo de miembros de una fracción partidista es de cinco y hoy no cuenta más que con tres. El coordinador de esa menudencia es Miguel Ángel Mancera, quien llegó a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México y ahora se coordina a sí mismo y a dos sobrevivientes, Juan Manuel Fócil Pérez y Antonio García Conejo.

En estricto sentido, Mancera no es perredista y ni siquiera fue postulado al Senado por el partido de izquierda , sino por Acción Nacional, y no por la Ciudad de México, sino por Chiapas. También fue disuelta la facción en cuanto al Partido Encuentro Social (PES), que tiene un senador más que el PRD (cuatro, contra tres del sol azteca), pero aun así no le alcanza para mantenerse como grupo parlamentario, con los privilegios económicos y prerrogativas que acompañan a tal etiquetación. El PES perdió en 2018 su registro como partido político nacional, pero, aliado a Morena-AMLO y beneficiado de esos entendimientos, le mantuvieron sus grupos parlamentarios ¡sin partido con registro!

En la Cámara de Diputados el PRD tiene 11 de los 500 asientos (seis son de mayoría relativa y cinco de representación proporcional) y su coordinadora es la jalisciense Verónica Juárez Piña. Bueno, el PRD tampoco tiene un dirigente nacional, sino una especie de colectivo que descansa en Ángel Ávila.