En tanto, decenas de miles de manifestantes se reunieron en el parque Hyde, en Londres, y corearon las consignas: las vidas de los negros importan ; sin justicia no hay paz y no callaremos . El actor negro de la saga Star Wars, John Boyega, fue orador y se refirió al asesinato racista de Stephen Lawrence en Londres, en 1993, y al de Sandra Bland, quien murió en Texas en 2015 tras ser detenida por la policía cuando iba en su auto.

París. Dieciocho personas fueron detenidas ayer en París durante una manifestación no autorizada contra la violencia policial, en el contexto de la muerte del afroestadunidense George Floyd, que derivó en altercados y que fue convocada por el comité de apoyo a la familia de Adama Traoré, joven negro cuyo deceso en 2016 ocurrió estando bajo custodia policial.

Afp, Ap, Sputnik y The Independent

Quiero que entiendan lo doloroso que es recordar a diario que nuestra raza no importa y darnos cuenta de que ese no es el caso . Pidió a los manifestantes protestar de manera pacífica y organizada, informó el diario The Independent. Por la noche una asociación antirracista llamó a los británicos a arrodillarse afuera de sus casas para manifestarse, respetando las reglas del distanciamiento físico.

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que el racismo no tiene lugar en nuestras sociedades en un mensaje dirigido al presidente estadunidense, Donald Trump. Poco antes, en la Cámara de los Comunes, calificó de espantoso, inexcusable el asesinato de Floyd.

Anatoli Antonov, embajador ruso en Washington, desmintió que su país participe en los disturbios que estallaron tras este deceso, como acusaron medios estadunidenses, y aseguró que Moscú sigue el principio de no intervención.