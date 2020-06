De la Redacción

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que no dio su aval a 19 solicitudes de siembra de algodón genéticamente modificado, debido a que no se realizó reunión pública de información, lo cual no implica cancelación de este cultivo en el país, ya que hay 22 permisos de siembra comercial en 1.5 millones de hectáreas. Consideró que es momento de evaluar la pertinencia de los cultivos transgénicos frente a la responsabilidad de proteger el reservorio genético que nuestro país alberga, así como evaluar lo más conveniente para México. No se puede poner en riesgo especies que brindan servicios y productos, como la planta de algodón.