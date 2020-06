Aseveró que no hay forma de mantener sociedades humanas sanas ni sustentables sin los servicios ambientales de la biodiversidad, el complejo de especies es lo que da el aire, el suelo, el agua. Las consecuencias son que se deben transformar las sociedades sin destruir la biodiversidad, se debe modificar la lógica económica. La pandemia obliga a repensar las cosas .

Siempre ha habido extinciones y cambios, pero la actividad humana los acelera, no se conocen bien las consecuencias. Conocemos el detalle para un puñado de especies y ecosistemas, pero no para los millones que existen, aseveró por su parte, Jorge Soberón de la Universidad de Kansas. Sobre las enfermedades emergentes, dijo que en China, India, parte de México, Brasil y África, hay regiones de donde puede provenir la próxima pandemia,

Rodrigo Medellín del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en murciélagos, se refirió a que hay más de mil 500 especies y se alimentan de insectos, frutas, hasta sangre. Explicó que desde el punto de vista ecológico, benefician la dispersión de semillas y al control de plagas de maíz, arroz, frijol, caña de azúcar, entre otros productos.