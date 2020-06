Como todo el planteamiento crítico se prejuzga verdadero, lo que no se amolde a este tinglado de suposiciones, pues tiene que encasillarse en un romanticismo reaccionario . Una feliz clasificación extraída, en voz crítica, de lecturas sabias. Han encontrado la graciosa manera de encasillar la conducta y la actuación del Presidente. El uso de etiquetas, sacadas del ensayo político ya consagrado en la historia, les auxilia para desentrañar, certeramente, las ensoñaciones revolucionarias del gobierno. Gobierno que postulan, con seguridad inaudita, como de un solo hombre. Todos los que lo rodean son, para estos superiores críticos, un conjunto de aduladores serviciales. Por tanto, concluyen con incisivo talante, que AMLO no tiene quién le matice, quién balancee sus dictados que, afirman, son inapelables. Ya entrados en estos meandros detectivescos del alma misma, tanto del Presidente como de su equipo de gobierno, los derivados que adelantan como verdades, son tan sutiles y penetrantes que se tienen que aceptar. Si AMLO y su cuarta República encuentran sustento en este romanticismo, todo lo que sigue también lo es, es decir, flotarán en el éter de lo inasible.

Armados con nombres de consagrados teóricos de la ciencia política, como Isaiah Berlín o Antonio Gramsci, desarrollan críticas que sobrepasan toda lógica práctica, realista, pues. Se instalan, de sopetón, en las motivaciones íntimas que impulsan al Presidente como el eje rector de todo. Un verdadero núcleo decisor que no requiere de matices adicionales para imponer su voluntad. Desea AMLO, según aprecian, evitar toda molestia a su ruta ya trazada. El aislamiento lo ha desconectado de esa realidad que no concuerda con la razón opositora.

as vicisitudes y profundas consecuencias acarreadas por esta feroz pandemia han acelerado el debate público tornándolo ríspido. Y no sólo el debate, sino también ha desatado la toma de decisiones prácticas de numerosos grupos opositores de la sociedad. La misma reciedumbre presidencial para robustecer las posibilidades de sus esfuerzos transformadores provocan alteraciones en ciertos segmentos poblacionales. Éstos han resentido, en sus creencias, deseos e intereses, afectaciones de variada índole. Debido al convulso presente de la República, afloran hasta en atropellado tropel tanto antipatías como posturas contrarias a la forma y contenido del nuevo modelo de convivencia en acelerada construcción.

No hay más que catalogar las acciones, proyectos o programas como asuntos faltos de imaginación. No importa que éstos se hubieran extraído de larvadas y penosas faenas de interlocución con miles de sujetos afectados por el impacto del modelo concentrador. No interesa, tampoco, que se basen en necesidades colectivas y en arraigadas aspiraciones de decoro y bienestar. Todo lo diseñado para concretar la visión transformadora queda reducido, según asientan los críticos, al simple rubro de voluntariosas intenciones.

La búsqueda de los parámetros o formulaciones que auxilien al manejo práctico del modelo justiciero será en vano. La economía moral se ha evaporado, aseguran sin duda alguna. La aspiración de trabajar para mejorar la distribución no tiene asideros porque se rayan los reinos de las intenciones vagas. Los ánimos igualitarios se quieren purificar, adelantan con tranquilidad del genio, con la honestidad y sublimes intenciones del que aspira al heroísmo. Un, supuestamente irrebatible razonamiento crítico, porque ya enclavó a todo el accionar gubernamental, en aires inalcanzables. Tan, tan. Al empeño de cambio y sus modalidades operativas, vistos como una portada, un frente de trabajos consecuentes, se le ha opuesto un reverso de etiquetas que pretenden desbaratar el todo.