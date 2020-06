l futuro pinta conjetural, y en el presente manda San Agustín: Si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé; pero si me lo preguntan y quiero explicarlo, no lo sé . A propósito: ¿ya terminó la cuarentena que fue setentena? ¿Qué día es hoy? ¿Seguimos en mayo?

Moctezuma leyó: Que la pandemia no sea un pretexto contra el autoritarismo. A ambos lados del Atlántico resurgen estatismo, intervencionismo y populismo. Rechazamos el falso dilema de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritarismo y la inseguridad .

–¿Qué es esto? –estalló el monarca.

–Lo de siempre. Se trata de un grupo fi­fí de escribas de la corona española, junto con genocidas corporativos. Lo dirige el marqués José María Pedro Vargas Llosa i marqués de Vargas Llosa.

–¿Y quién chingaos es el tal marqués?

–Un súbdito de Castilla, mi rey. No hay pedo. En Anglosajonia, el movimiento Me Too lo demandó penalmente por haberse casado con su sobrina, tras divorciarse de su tía, materna o paterna, no recuerdo bien.

–A poco… ¡No me vengas con chismes! ¿Y este libro, Teoría de la revolución mundial inmediata? ¡Qué título tan optimista!

–¡Ah! Lo publicó la editorial vasca Hiru, y fue escrito por Marcel Mârien, quien según mis cálculos nacerá en 1920, y será miembro del movimiento surrealista belga. Es el libro de cabecera entre los que sienten que la erudición es prueba de buenos argumentos, y basta con escribir bonito para dar cuenta de realidades más mutantes que el coronavirus.

–¿Son peligrosos como los fifís?

–¡Qué va! Cuanto mucho son como tú has dicho: optimistas. Pero al confundir cuarentena con estado de excepción o régimen de vigilancia biopolítica , coinciden con los fifís que reclaman el derecho humano (sic), a salir a la calle y contagiarse.

–O sea que son iguales…

–No, mi rey. A los fifís les tiene sin cuidado llegar a una idea nueva. Y los de la revolución mundial inmediata se conforman con demostrar la propia opinión, o discutir opiniones opuestas. Pura retórica escolástica.

–¿En qué momento estamos, güero?

–Bueno, estamos en el ojo del huracán . Recuerda el error que cometen los residentes en las zonas donde los huracanes no son muy frecuentes. Piensan que el huracán amainó, y cuando el ojo les pasa por encima salen a inspeccionar los daños. Poco después, los violentos vientos del lado opuesto a la pared del ojo, los toman completamente desprevenidos.

–Cierto, güero. Mi gente anda dispersa, y creo que es hora de organizarla. De lo contrario, ni en Palenque me sentiré seguro.