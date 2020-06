Néstor Jiménez

Miércoles 3 de junio de 2020, p. 12

Entre los trabajadores que más han padecido la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 se encuentran los músicos, sin importar si laboran en calles, restaurantes, eventos especiales o con grupos profesionales que graban discos, sostuvo Filemón Arcos Suárez Monchi, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Música.

Todos los que se dedican a esta profesión, afirmó, tienen en común que no cuentan con seguridad social ni prestaciones.

Alertó que las más de 300 mil personas que estima se dedican a esta actividad, entre los cuales hay más de 100 mil afiliados a este sindicato, están en el colapso y requieren apoyos de manera urgente, por lo que llamó a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a respaldarlos; dijo que hasta el momento no han sido escuchados.