Los detenidos fueron identificados como Ignacio L , José R , Ismael C , Aurelio D , José J , Gustavo H Antonio C , Blanca C , María C y Luis M .

La FGR presentó las pruebas al juez de control, quien calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados y ordenó la prisión preventiva oficiosa. Quedaron internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 de Ocampo, Guanajuato. En el caso de las mujeres, fueron trasladadas a un Centro de Reinserción Estatal.