Las nuevas medidas vigentes desde ayer permiten reuniones al aire libre en grupos de hasta seis personas, pero prohíben que dos que no comparten casa se encuentren en un lugar interior. Lo cual equivale para algunos medios a una prohibición del sexo y la etiqueta #sexban comenzó a ser tendencia en Twitter, donde se bromeaba sobre la autorización a mantener relaciones al aire libre, pero no en casa.

El objetivo de todas estas medidas es proteger la salud pública y reducir las tasas de infección, defendió el ministro de Vivienda, Simon Clarke, en la radio privada LBC.

Las personas de ascendencia africana y asiática en Inglaterra tienen hasta 50 por ciento más de probabilidades de morir después de ser infectadas con Covid-19, según un estudio de Public Health England.

España se mantuvo por segundo día consecutivo sin reportar nuevos muertos por coronavirus, señaló el Ministerio de Sanidad. El informe diario dio cuenta de 34 personas fallecidas en la última semana, aunque ninguna de ellas en las 24 horas recientes.

Unos 225 líderes internacionales, entre ellos George Soros, el ex secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, así como el ex primer ministro británico Tony Blair, así como ex presidentes y ex primeros ministros, firmaron una declaración conjunta para obtener un paquete de apoyo de la comunidad internacional de 2.5 billones de dólares para los países en desarrollo amenazados con desastres de salud, económicos y de desnutrición debido al coronavirus.

Al menos 127 periodistas fallecieron de Covid-19 en 31 países en tres meses, la mayoría en América Latina, indicó la asociación Press Emblem Campaign, con sede en Ginebra

China realizó pruebas de Covid-19 a casi 10 millones de personas en poco más de dos semanas en Wuhan, donde comenzó la pandemia, encontrando sólo 300 casos positivos.

Hasta ayer, a escala global se reportan 378 mil 266 muertos, 6 millones 340 mil 811 contagiados y 2 millones 712 mil 720 pacientes recuperados en el mundo, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.