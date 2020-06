¿E

s el amor metáfora del canto / o metáfora el canto del amor?, / ¿es esta nada todo, este sabor / a sinsabor sabroso y casi espanto // de terrible dulzor, este quebranto / del rosal del amor el canto en flor? / Retrocedo de pronto y me adelanto / a la vez que me quedo en el dolor // de por amor cantar, y saber –cuánto– / que en el canto acreciéntase el fervor / de haber amor sabido ser y tanto // no obstante inmerecido ese favor. / De oídas doy de amor señal y santo / y decanto su son abrumador.

***

Hondo infinito todo lo que toco, / hondo infinito todo lo que veo, / hondo infinito todo, y eso es poco, / mucho más es que eso, según creo. // Según eso hay muy más detrás de todo, / muy más, mucho, muchísimo. ¿Se esconde? / Llámalo por su nombre y te responde, / y te hablará si bien le hallas el modo. // Da susto, sí, da espanto, angustia da, / pero una vez que sabes que ahí está / hacer como que no no te conviene. // El corazón sabrá qué hacer, él tiene / los oscuros recursos de su lado. /¿Quién soy hoy, sin futuro ni pasado?