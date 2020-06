Regina Blandón y Paloma Cordero abrieron el festejo con su canto seductor. Siguió Mónica Huarte, quien habló su proceso creativo en contingencia sanitaria. El virus del teatro se te mete al corazón y no se te sale; es necio, igual que todos los que hacemos este arte, el cual no lo vamos a dejar de hacer jamás .

Con la convicción de que este arte siempre la tiene difícil , algunos de los invitados interpretaron temas de musicales y sumaron sus voces en una época de contingencia sanitaria y transmisiones on line.

En el noveno aniversario de la cartelera digital Noti Teatro, actrices y actores coincidieron en que si no podemos ir al teatro, que éste venga a nosotros .

En tanto, Paola Gómez y Gloria Aura también expresaron su convicción de que el teatro siga .

El actor Flavio Medina manifestó su pasión por los escenarios, mientras Ana Cecilia Anzaldúa y Majo Pérez compartieron anécdotas sobre diversos montajes.

Marina de Tavira, nominada al Óscar por Roma, sostuvo: Hablar de teatro es lo que más me apasiona; siempre me concebí como actriz de teatro, las cosas que pasaron después en cine y televisión las consideré como algo que venía como añadidura; me formé en el teatro y es el lugar donde siempre quiero volver .

Lola Cortés, Mario Iván Martínez, Angélica Vale, Pablo Perroni, Alfonso Dosal, Alan Estrada y Michelle Rodríguez, entre otros, se sumaron al festejo.