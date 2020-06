“La crisis económica no es exclusiva de un lugar, como no lo es el talento artístico. Desde la SC hicimos el esfuerzo mediante los titulares de las áreas de cultura estatales para lanzar un plan para que la cultura no se detenga. El camino fue la plataforma Contigo en la Distancia, en la que todos los estados han participado, pero hay muchas áreas y muchos sectores del campo cultural que no tienen acceso a Internet o que viven, sobre todo, en la informalidad.

Es un plan de trabajo que los titulares de cultura estatales nos presentaron, pero queremos que ustedes, los gobernadores, tengan la sensibilidad de reconocer la emergencia y puedan atender a sus comunidades culturales a partir de este subsidio.